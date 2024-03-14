Заменяют дроны ракетами? Гуменюк объяснила новую тактику оккупантов относительно Одессы

Мотив врага достаточно ясен

Российские войска пытаются проводить разведку и измерить готовность систем ПВО. Для этого они начали запускать ракеты и ударные БПЛА по южным регионам, в частности, направляют снаряды по Одесской области.

Об этом сообщила в эфире Ранок.LIVE начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. По ее словам, на юге враг пытался проводить разведку боем из акватории Черного моря, оккупанты дважды атаковали управляемыми авиационными ракетами Одесщину.

Гуменюк добавила, что в одном случае Силы обороны удачно отработали и уничтожили ракету, во втором снаряд потерял боевую способность и его обломки упали на открытую территорию.

Кроме того, она говорит, что мотив врага достаточно ясен. Российская армия до сих пор не оставляет надежды ослабить украинскую систему ПВО и из-за атак по Одессе проводят разведку способности этой системы.

"Они измеряют готовность системы противовоздушной обороны к предстоящим атакам. Имея сложности из-за отсутствия А-50, они проводят разведку территориально", — сказала Наталья Гуменюк.

Военная отметила, что в настоящее время оккупанты имеют достаточное количество ударных БпЛА в своем арсенале. Однако из-за погодных условий не могут их запускать.

"Сейчас погода ухудшается именно для дроновых атак и разведки. Им труднее собирать информацию о координации и о том, куда направлять снаряды. В случае резкого перепада температур "шахедам" грозит оледенение", — пояснила Наталья Гуменюк.

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