Ракета прилетіла зовсім поруч: Зеленський розповів про нові подробиці удару РФ по Одесі (відео)

Це поза здоровим глуздом

Ракета, яку росіяни випустили по порту Одеси під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з премʼєр-міністром Греції Кіріакос Міцотакіс, впала у 300-400 метрах від них. Сигнал повітряної тривоги спрацював, але слідом за ним пролунав вибух.

Про це глава держави сказав італійському виданню Rai. За його словами, повітряна ціль була випущена не з тимчасово окупованого Криму, тому наші сили ППО не встигли відреагувати так оперативно.

"За 300-400 метрів був удар балістичної ракети. Сирена почала працювати, але дуже коротко", — сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що у такий спосіб російський диктатор Володимир Путін вкотре продемонстрував зневагу не тільки до представників інших країн, а й у цілому до іноземців.

"Я не знаю по кому був цей удар. У будь-якому випадку це, якщо чесно, щось неймовірне… У нас премʼєр-міністр іншої країни. Я вже не говорю про себе, я говорю про якусь повагу до лідерів інших держав, до людей інших держав. І ви бачите, що від Росії і від Путіна її немає", — сказав Зеленський.

Президент додав, що премʼєр-міністр був здивований, на відміну від Зеленського, який, як він сказав, знає, що Росія тероризує цивільне суспільство, не тільки військових.

"Складно сказати, куди сами били російські терористичні війська. У будь-якому випадку це поза розумом, поза здорового глузду", — наголосив глава держави.

Раніше "Телеграф" писав, що прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс прокоментував удар російських терористів по порту Одеси.