"Це був дуже вражаючий досвід": прем'єр Греції прокоментував обстріл Одеси росіянами, свідком якого він став

Грецька делегація під час обстрілу не постраждала

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс прокоментував удар російських терористів по порту Одеси. Очільник грецького уряду разом із президентом України Володимиром Зеленським, під час атаки перебував у порту, у безпосередній близькості до місця влучання ракет.

Своїми враженнями від пережитого, прем'єр поділився під час пресконференції за підсумками зустрічі з президентом України. Міцотакіс зазначив, що досвід був дуже і дуже винятковим.

"Президент Зеленський і його штаб нам показували й пояснювали значення порту і те, що робиться, щоб відновити й посилити український морський шлях, і якої шкоди він зазнав під час атак. Уже в самому кінці ми почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми не встигли піти в захищене місце, це дуже-дуже вражаючий досвід", — зазначив очільник грецького уряду.

Міцотакіс додав, що Греція розуміє — війна стосується всіх і немає людей, які залишалися б поза війною.

"Ця війна не милує нікого. Ми знаходимося у прекрасному місті, з культурними пам'ятками й вони тут можуть бути зруйновані, саме тому, що Україна протистоїть варварській силі", — додав прем'єр Греції.

Насамкінець він підкреслив, що читати про війну з газет і відчути її особисто — абсолютно різні речі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф повідомляв, що російський удар по Одесі 6 березня забрав п'ятеро життів. Ймовірно, загарбники били по місту балістикою.