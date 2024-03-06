"Епіцентр" у Нікополі знищено: з'явилося відео наслідків артобстрілу росіян по торговому центру

Всі необхідні служби працюють на місці події

Внаслідок російського артобстрілу міста Нікополь, що на Дніпропетровщині, знищено великий торговельний центр. Мова про "Епіцентр", який був одним з найбільших торгових майданчиків міста.

Про це повідомила представниця компанії Юлія Чудовець у своїх соцмережах. Зазначається, що це вже шостий знищений ТЦ цієї мережі.

"Це був один з найбільших торгових об'єктів міста площею понад 5100 кв. м, який забезпечував товарами першої необхідності всі прилеглі населені пункти. З початку війни він не припинив функціонування", — підкреслила Чудовець.

В інтернеті з'явилися відео з наслідками влучання. Чорний дим від пожежі закриває горизонт.

Голова ДніпроОВА у своєму Telegram зазначив, що всі необхідні служби працюють на місці. Після удару, полумʼя охопило близько 4 тис. кв.м. На щастя, ніхто не постраждав, написав очільник області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про масований ракетний удар по території України, який завдали росіяни 29 грудня. Внаслідок удару пошкодження та руйнування зазнали десятки цивільних об’єктів. Серед них і ТРЦ Appolo у Дніпрі, в який влучила ворожа ракета. Прилетіло того ж дня й у пологовий будинок. На щастя, всі пацієнти та медперсонал встигли перейти в укриття.