"Эпицентр" в Никополе уничтожен: появилось видео последствий артобстрела россиян по торговому центру

Все необходимые службы работают на месте происшествия

В результате российского артобстрела города Никополь, что на Днепропетровщине, уничтожен крупный торговый центр. Речь об "Эпицентре", который был одной из крупнейших торговых площадок города.

Об этом сообщила представительница компании Юлия Чудовец в своих соцсетях. Это уже шестой уничтоженный ТЦ этой сети.

"Это был один из крупнейших торговых объектов города площадью более 5100 кв. м, который обеспечивал товарами первой необходимости все близлежащие населенные пункты. С начала войны он не прекратил функционирование", — подчеркнула Чудовец.

В интернете появились видео с последствиями попадания. Черный дым от пожара закрывает горизонт.

Глава ДнепрОВА в своем Telegram отметил, что все необходимые службы работают на месте. После удара пламя охватило около 4 тыс. кв.м. К счастью, никто не пострадал, написал глава области.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о массированном ракетном ударе по территории Украины, нанесенном россиянами 29 декабря. В результате удара повреждения и разрушения получили десятки гражданских объектов. Среди них и ТРЦ Appolo в Днепре, в который попала вражеская ракета. Прилетело в тот же день и в роддом. К счастью, все пациенты и медперсонал успели перейти в укрытие.