"Это был очень впечатляющий опыт": премьер Греции прокомментировал обстрел Одессы россиянами, свидетелем которого он стал

Греческая делегация во время обстрела не пострадала

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прокомментировал удар российских террористов по порту Одессы. Глава греческого правительства вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским во время атаки находился в порту, в непосредственной близости к месту попадания ракет.

Своими впечатлениями от пережитого премьер поделился во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины. Мицотакис отметил, что опыт был весьма исключительным.

"Президент Зеленский и его штаб нам показывали и объясняли значение порта и то, что делается, чтобы восстановить и усилить украинский морской путь, и какой ущерб он понес во время атак. Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрывы, которые были очень близки от нас. Мы не успели пойти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт", — отметил глава греческого правительства.

Мицотакис добавил, что Греция понимает — война касается всех и нет людей, которые оставались бы вне войны.

"Эта война не пощадит никого. Мы находимся в прекрасном городе, с культурными достопримечательностями и они здесь могут быть разрушены именно потому, что Украина противостоит варварской силе", — добавил премьер Греции.

В заключение он подчеркнул, что читать о войне из газет и почувствовать ее лично — совершенно разные вещи.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что российский удар по Одессе 6 марта унес пять жизней. Вероятно, захватчики били по городу баллистикой.