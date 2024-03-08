Ракета прилетела совсем рядом: Зеленский рассказал о новых подробностях удара РФ по Одессе (видео)

Это вне здравого смысла

Ракета, которую россияне выпустили по порту Одессы во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, упала в 300-400 метрах от них. Сигнал воздушной тревоги сработал, но вслед за ним раздался взрыв.

Об этом глава государства сказал итальянскому издательству Rai. По его словам, воздушная цель выпущена не из временно оккупированного Крыма, поэтому наши силы ПВО не успели отреагировать так оперативно.

"В 300-400 метрах был удар баллистической ракеты. Сирена начала работать, но очень коротко", — сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что таким образом российский диктатор Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал пренебрежение не только к представителям других стран, но и в целом к иностранцам.

"Я не знаю, по ком был этот удар. В любом случае это, если честно, что-то невероятное… У нас премьер-министр другой страны. Я уже не говорю о себе, я говорю о каком-то уважении к лидерам других государств, к людям других государств. И вы видите, что от России и от Путина ее нет", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что премьер-министр был удивлен, в отличие от Зеленского, который, как он сказал, знает, что Россия терроризирует гражданское общество не только военных.

"Сложно сказать, куда сами били российские террористические войска. В любом случае это вне разума, вне здравого смысла", — подчеркнул глава государства.

Ранее "Телеграф" писал, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прокомментировал удар российских террористов по порту Одессы.