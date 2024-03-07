Чекаємо на реакцію Греції? Медведєв нахабно висловився про ракетний удар поряд із кортежем Зеленського

Російський політик не сумнівається, що якби ціллю був Зеленський, то армія РФ точно влучила б

Заступник Голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв висловився про удар по Одесі під час зустрічі прем’єр-міністра Греції та президента України. Російський політик шкодує, що ракета не потрапила по кортежу Зеленського, хоча він не був ціллю.

Роздуми щодо цього він опублікував у своєму Telegram-каналі. Зазначимо, що у ЗСУ також підтвердили, що кортеж Володимира Зеленського, який знаходився за кілька сотень метрів від удару, не був метою росіян.

Медведєв заявив, що якби російським солдатам поставили за мету вдарити саме по кортежу президента, то вони обов’язково влучили б. Але вони били по "заздалегідь спланованому місцю".

"Але ось прикро все одно якось. Шкода, що точно запулили в заздалегідь сплановане місце. І що його величність випадок своїм пальцем, що карає, не вирішив долю [Володимира Зеленського]", - написав заступник голови Ради безпеки РФ.

У Греції поки що ніяк не прокоментували цинічну заяву російського політика.

За даними CNN, російська ракета вдарила в ціль, яка знаходилася приблизно за 500 метрів від Володимира Зеленського та прем’єра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Іноземний гість розповів, що вибух вони побачили, коли вже були в порту.

У Міноборони Росії заявили, що метою удару був нібито "ангар із морськими безпілотниками". За їхніми словами, "цілі досягнуто" і об’єкт був вражений, але фото чи відео підтвердження цьому немає.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що через атаку на Одесу загинули п’ятеро людей, є ще й поранені. Ймовірно, росіяни били містом балістикою.