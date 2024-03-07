Ждем реакцию Греции? Медведев нагло высказался о ракетном ударе рядом с кортежем Зеленского

Российский политик не сомневается, что если бы целью был Зеленский, то армия РФ точно попала бы

Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев высказался об ударе по Одессе во время встречи премьер-министра Греции и президента Украины. Российский политик сожалеет, что ракета не попала по кортежу Зеленского, хотя он не был целью.

Размышления на этот счет он опубликовал в своем Telegram-канале. Отметим, что в ВСУ также подтвердили, что кортеж Владимира Зеленского, который находился в нескольких сотен метрах от удара, не был целью россиян.

Медведев заявил, что если бы российским солдатам поставили цель ударить именно по кортежу президента, то они обязательно бы попали. Но они били по "заранее спланированному месту".

"Но вот досадно всё равно как-то. Жаль, что точно запулили в заранее спланированное место. И что его величество случай своим карающим перстом не решил судьбу [Владимира Зеленского]", — написал замглавы Совбеза РФ.

В Греции пока никак не прокомментировали циничное заявление российского политика.

По данным CNN, российская ракета ударила в цель, которая находилась примерно в 500 метрах от Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса. Иностранный гость рассказал, что взрыв они увидели, когда были уже в порту.

В Минобороны России заявили, что целью удара был якобы "ангар с морскими беспилотниками". По их словам, "цель достигнута" и объект был поражен, но фото или видео подтверждения этому нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что из-за атаки на Одессу погибли пять человек, есть еще и раненые. Вероятно, россияне били по городу баллистикой.