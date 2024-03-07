"У 300 метрах удар і потім сирени": Зеленський розповів, як прем'єр Греції відреагував на атаку по Одесі

Вибухи пролунали всього за кілька сотень метрів від глави держави та грецької делегації

Президент України Володимир Зеленський розповів про реакцію грецького прем’єра Кіріакоса Міцотакісома, з яким він перебував в Одесі під час ракетного удару 6 березня. Гість нашої країни дуже здивувався цій ситуації, а сам глава держави зовсім ні.

Про це український лідер сказав інтерв’ю італійському телеканалу Rai1. За його словами, він не знає, по кому чи чому хотіли вдарити росіяни.

"Ми були з прем’єр-міністром Греції (в Одесі — ред.), це був офіційний візит, і за 300 метрів був ракетний удар, сирени завили лише потім. Я не знаю, в кого вони хотіли влучити, це неймовірна річ. Грецький прем’єр був дуже здивований, я ні. Я розумію, що Путін не зупиниться", — сказав він.

Також Зеленський додав, що вибухи в момент атаки пролунали лише за кількасот метрів від них. Президент вважає, що "удар балістичної ракети під час візиту прем’єр-міністра іншої держави є нерозумним вчинком". Він додав, що поки що важко сказати точно, чого саме хотіли росіяни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6 березня в Одесі пролунали вибухи близько 11 години ранку. У цей час у місті разом із прем’єром Греції Кіріакосом Міцотакісом перебував президент України Володимир Зеленський. Ніхто з них та членів грецької делегації не постраждав. Незабаром стало відомо, що внаслідок події у місті є п’ять загиблих.

Незабаром західні ЗМІ написали, що можливою ціллю цього удару був саме кортеж українського президента. Як виявилося, російська ракета вибухнула лише за кілька сотен метрів від глави держави та делегації.

Сам прем’єр-міністр Греції сказав, що вони не встигли піти у захищене місце перед тим, як пролунав вибух. Він також наголосив, що це дуже вражаючий досвід.