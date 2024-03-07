"В 300 метрах удар, и потом сирены": Зеленский рассказал, как премьер Греции отреагировал на атаку по Одессе

Взрывы раздались всего в несколько сотен метров от главы государства и греческой делегации

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о реакции греческого премьера Кириакоса Мицотакисома, с которым он находился в Одессе по время ракетного удара 6 марта. Гость нашей страны был очень удивлен этой ситуации, а сам глава государства совсем нет.

Об этом украинский лидер сказал интервью итальянскому телеканалу Rai1. По его словам, он не знает, по кому или чему хотели ударить россияне.

"Мы были с премьер-министром Греции (в Одессе — ред.), это был официальный визит, и в 300 метрах был ракетный удар, сирены завыли только потом. Я не знаю, в кого они хотели попасть, это невероятная вещь. Греческий премьер был очень удивлен, я нет. Я понимаю, что путин не остановится", — сказал он.

Также Зеленский добавил, что взрывы в момент атаки прогремели всего в нескольких сотнях метрах от них. Президент считает, что "удар баллистической ракетой во время визита премьер-министра другого государства является неразумным поступком". Он добавил, что пока трудно сказать точно, чего именно хотели россияне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 6 марта в Одессе прогремели взрывы около 11 часов утра. В это время в городе вместе с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом находился президент Украины Владимир Зеленский. Никто из них и членов греческой делегации не пострадал. Вскоре стало известно, что в результате происшествия в городе есть пять погибших.

Вскоре западные СМИ написали, что возможной целью этого удара был именно кортеж украинского президента. Как оказалось, российская ракета взорвалась всего в нескольких сотнях метрах от главы государства и делегации.

Сам премьер-министр Греции сказал, что они не успели пойти в защищенное место перед тем, как раздался взрыв. Он также подчеркнул, что это очень впечатляющий опыт.