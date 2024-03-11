Окупанти вночі "крили" Одесу дронами: було багато вибухів, без прильотів не обійшлося

За попередніми даними, люди не постраждали

У ніч на понеділок, 11 березня, росіяни здійснили масовану атаку дронами на Одещині. Удар ворог здійснив у другій половині ночі, гучно було і в Одесі.

"Бойова робота тривала півтори години. Підрозділи протиповітряної оборони відбивали рясні хвилі "шахедів", що заходили з акваторії Чорного моря та складними маневрами між житлових та промислових кварталів ускладнювали роботу ППО. 10 баражуючих безпілотних апаратів типу "Shahed-131/136" збиті в небі Одещини", — повідомили в Силах оборони півдня.

На жаль, є й влучання. В Одеському районі вражено інфраструктурний об’єкт, пошкоджено адміністративні будівлі, виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано. Ударною хвилею вибито скління приватних будинків навколо, уламками пошкоджено господарські споруди. За попередніми даними, люди не постраждали.

Спікер Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що минулої ночі росіяни намагалися завдати максимально потужного удару на Одещині. Дрони намагалися прокладати собі маршрути промисловими кварталами, багато маневрів відбувалися серед житлової забудови.

Як повідомляв "Телеграф", міноборони Російської Федерації заявило, що в ніч проти понеділка, 11 березня, територію РФ атакували безпілотники. Під ударом було дві області.