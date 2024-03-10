"Україна не отримає жодної копійки": Орбан розповів, як Трамп хоче добитися "миру" між Києвом та Москвою

Без захисту США залишиться і Європа

У разі перемоги на виборах президента США Дональд Трамп припинить фінансову підтримку України. Також це стосується підтримки безпеки в Європі.

Як розповів в інтерв’ю каналу М1 прем’єр Угорщини Віктор Орбан, він нещодавно побував у США, де зустрівся з кандидатом на виборах від республіканської партії та відзначив нібито миротворчу позицію експрезидента.

За його словами, Трамп дав зрозуміти, що має намір досягти миру між Росією та Україною. Орбан додав, що партія політика вже перешкоджає виділенню фінансування для України, а у разі перемоги взагалі не дасть їй "ні копійки".

"Дональд Трамп не дасть жодної копійки на українсько-російську війну. Якщо Америка не дасть грошей, європейці самостійно не зможуть профінансувати цю війну, і тоді вона закінчиться", — заявив Орбан.

За словами угорського прем’єра, американський політик не хоче, щоб США фінансували європейську безпеку замість Європи, а тому висловив переконання, що кожна країна має мати свою армію, щоб захистити себе.

Раніше "Телеграф" розповідав, що перед зустріччю з Трампом Орбан заявляв, що той буде "сильним президентом" США і якщо він повернеться на цю посаду, то справді зможе закінчити війну між Росією та Україною. Крім того, на думку Орбана, Трамп зможе покласти край і збройному конфлікту між Ізраїлем та сектором Гази.