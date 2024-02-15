Це зрада! Стали відомі деталі плана Трампа з "припинення війни в Україні"

Змусити Україну на переговори з Росією планують примітивним шантажем

Експрезидент США Дональд Трамп, якщо йому вдасться знову зайняти Білий дім, буде намагатися змусити Україну сісти за стіл переговорів з Росією. При цьому Трамп планує шантажувати Київ припиненням допомоги, якщо президент Володимир Зеленський відмовиться від переговорів.

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на джерела, які знайомі з деталями плану Трампа. За їхніми даними, зараз радники експрезидента обговорюють питання про те, як змусити Україну піти на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Так, один з радників Трампа – джерела не називають його ім'я – припустив, що погроза припинити надавати Україні військову допомогу можуть змусити Київ погодитися на переговори. А слідом за тим – погодитися на умови Путіна та тим самим "припинити війну", надавши Трампу "лаври миротворця".

Цікаво, що серед інших можливих кроків Трампа називають скорочення зобов'язань перед членами НАТО. Це може зруйнувати багаторічну систему безпеки, яку побудували США та розколоти Альянс.

Як вже писав "Телеграф", колишній президент США Дональд Трамп закликав Сенат не голосувати за виділення 95 мільярдів допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. На його думку, ці гроші можна надавати лише у вигляді кредиту, а не безоплатної підтримки. Втім, Сенат не дослухався до трампівських істерик та затвердив пакет.

З огляду на політичну турбулентність в США Північноатлантичний Альянс планує змінити підхід до надання Україні озброєння та боєприпасів, серед іншого повністю перебравши на себе формат "Рамштайн". НАТО буде самостійно координувати військову допомогу відразу від усіх країн-членів. Це стане своєрідною "страховкою від Трампа".