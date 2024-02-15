Это измена! Стали известны детали плана Трампа по "прекращению войны в Украине"

Заставить Украину на переговоры с Россией планируют примитивным шантажом

Экс-президент США Дональд Трамп, если ему удастся снова занять Белый дом, попытается заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией. При этом Трамп планирует шантажировать Киев прекращением помощи, если президент Владимир Зеленский откажется от переговоров.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с деталями плана Трампа. По их данным, сейчас советники экс-президента обсуждают вопрос о том, как заставить Украину пойти на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Так, один из советников Трампа – источники не называют его имя – предположил, что угроза прекратить оказывать Украине военную помощь могут вынудить Киев согласиться на переговоры. А затем – согласиться на условия Путина и тем самым "прекратить войну", предоставив Трампу "лавры миротворца".

Интересно, что среди других возможных шагов Трампа называют сокращение обязательств перед членами НАТО. Это может разрушить многолетнюю систему безопасности, построенную США и расколоть Альянс.

Как уже писал "Телеграф", бывший президент США Дональд Трамп призвал Сенат не голосовать за выделение 95 миллиардов помощи Украине, Израилю и Тайваню. По его мнению, эти деньги можно предоставлять только в виде кредита, а не безвозмездной поддержки. Впрочем, Сенат не прислушался к трамповским истерикам и утвердил пакет.

Учитывая политическую турбулентность в США, Североатлантический Альянс планирует изменить подход к предоставлению Украине вооружения и боеприпасов, среди прочего полностью перебрав на себя формат "Рамштайн". НАТО будет самостоятельно координировать военную помощь сразу от всех стран-членов. Это станет своеобразной "страховкой от Трампа".