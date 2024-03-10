"Украина не получит ни копейки": Орбан рассказал, как Трамп хочет добиться "мира" между Киевом и Москвой

Без защиты США останется и Европа

В случае победы на выборах президента США Дональд Трамп прекратит финансовую поддержку Украины. Также это касается и поддержания безопасности в Европе.

Как рассказал в интервью каналу М1 премьер Венгрии Виктор Орбан, он недавно побывал в США, где встретился с кандидатом на выборах от республиканской партии и отметил якобы миротворческую позицию экс-президента.

По его словам, Трамп дал понять, что намерен добиться мира между Россией и Украиной. Орбан добавил, что партия политика уже препятствует выделению финансирования для Украины, а в случае победы и вовсе не даст ей "ни копейки".

"Дональд Трамп не даст ни копейки на украинско-российскую войну. Если Америка не даст денег, европейцы в одиночку не смогут профинансировать эту войну, и тогда она закончится", — заявил Орбан.

По словам венгерского премьера, американский политик не хочет, чтобы США финансировали европейскую безопасность вместо Европы, а потому выразил убеждение, что у каждой страны должна быть своя армия, чтобы защитить себя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что перед встречей с Трампом Орбан заявлял, что тот будет "сильным президентом" США и если он вернется на этот пост, то действительно сможет закончить войну между Россией и Украиной. Кроме того, по мнению Орбана, Трамп сможет положить конец и вооруженному конфликту между Израилем и сектором Газа.