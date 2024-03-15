Нічна атака на Україну: вибухи пролунали в кількох областях, є приліт, оновлено (фото)

Усі "шахеди" було збито

Ніч проти п’ятниці, 15 березня, в Україні була неспокійною. Росіяни застосували 27 безпілотників, усі вони були збиті. Також ворог вдарив 7 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині та однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині.

"В результаті бойової роботи збито 27 "шахедів" у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської областей", — повідомили у Повітряних силах України.

UPD. Вночі окупанти завдали удару по житловим будинкам на Вінниччині. Станом на ранок 15 березня кількість загиблих сягнула двох осіб.

"Внаслідок нічної атаки померло двоє людей. Вночі окупанти завдали удару по житловим будинкам. Госпіталізовано було четверо осіб. Одна людина загинула на місці. Щойно стало відомо, що у лікарні померла жінка", — повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов о 8:18.

Близько 1:30 Київська ОВА повідомила, що на території області зафіксовано рух ворожих БПЛА. У регіоні працювали сили ППО. Начальник КМВА Сергій Попко підтвердив інформацію, закликавши людей перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. Його дали о 2:51.

Увечері 14 березня під час повітряної тривоги сталося влучання безпілотника до житлового будинку у Вінницькій області. Є загиблий.

"Внаслідок повітряної ворожої атаки на Вінниччині госпіталізовано четверо людей. На жаль, одна людина загинула. На місці події працюють усі служби. Тривають роботи по розбору завалів", — повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов о 23:38.

Як уточнили в ДСНС, двоє людей було врятовано та передано працівникам екстреної медичної допомоги. Тіло однієї людини було деблоковане з-під завалів рятувальниками.

Окрім цього, у Тульчинській громаді через падіння уламків БПЛА пошкоджено ще один житловий будинок. Двоє людей отримали травми та госпіталізовані до лікарні.

Також вибухи лунали у місті Конотоп Сумської області. Вони пролунали після опівночі, повідомили місцеві пабліки.

Як повідомляв "Телеграф", у четвер, 14 березня, окупанти вкотре атакували Сумську область. Не встигли ще місцеві жителі отямитися від прильоту багатоповерхівкою в Сумах, як ворог ударив "шахедами" відразу по чотирьох містах. Серед них – і вдруге обласний центр.