Ночная атака по Украине: взрывы прозвучали в нескольких областях, есть прилет, обновлено (фото)

Все "шахеды" были сбиты

В ночь на пятницу, 15 марта, в Украине была неспокойной. Россияне применили 27 беспилотников, все они были сбиты. Также враг ударил 7 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковщине и Донетчине и одной управляемой авиационной ракетой Х-59 по Полтавщине.

"В результате боевой работы сбиты 27 "шахедов" в пределах Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и областей", — сообщили в Воздушных силах Украины.

UPD. Ночью оккупанты нанесли удар по жилым домам Винницкой области. По состоянию на утро 15 марта число погибших достигло двух человек.

"В результате ночной атаки скончались два человека. Ночью кафиры нанесли удар по жилым домам. Госпитализированы были четыре человека. Один человек погиб на месте. Только стало известно, что в больнице умерла женщина", — сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в 8:18.

Около 1:30 Киевская ОВА сообщила, что на территории области зафиксировано движение враждебных БПЛА. В регионе работали силы ПВО. Начальник КМВА Сергей Попко подтвердил информацию, призвав людей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Его дали в 2:51.

Вечером 14 марта во время воздушной тревоги произошло попадание беспилотника в жилой дом в Винницкой области. Есть погибший.

"В результате воздушной вражеской атаки в Винницкой области госпитализированы четыре человека. К сожалению, один человек погиб. На месте происшествия работают все службы. Продолжаются работы по разбору завалов", — сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в 23:38.

Как уточнили в ГСЧС, двое людей было спасено и передано работникам экстренной медицинской помощи. Тело одного человека было деблокировано из-под завалов спасателями.

Кроме этого, в Тульчинской общине из-за падения обломков БПЛА поврежден еще один жилой дом. Два человека получили травмы и госпитализированы в больницу.

Также взрывы звучали в городе Конотоп Сумской области. Они раздались после полуночи, сообщили местные паблики.

Как сообщал "Телеграф", в четверг, 14 марта, оккупанты в очередной раз атаковали Сумскую область. Не успели еще местные жители прийти в себя от прилета по многоэтажке в Сумах, как враг ударил "шахедами" сразу по четырем городам. Среди них – и повторно областной центр.