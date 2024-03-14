Официальные цифры растут: генсек НАТО назвал свежие потери России в Украине

Потери россиян на море и в воздухе очень существенны, отмечает генсек

За более чем два года войны в Украине, Россия потеряла более 350 тысяч военных. Такие данные в четверг, 14 марта, привел генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По словам генсека, Украина показала, что российские военные могут победить.

"Россия платит очень высокую цену за незначительные достижения на фронте. Война Путина уже стоила России более 350 тысяч военных потерь на суше", – отметил Столтенберг, считая убитых и раненых.

Вместе с тем потери россиян на море и в воздухе тоже существенны, подчеркнул генсек.

"На море украинские атаки потопили или вывели из строя значительную часть Черноморского флота России. В воздухе Украина сбивает ключевые российские объекты, в том числе дорогие разведывательные самолеты", – отметил Столтенберг.

Напомним, в ноябре прошлого года в НАТО озвучили цифру в 300 тыс. убитых и раненых российских оккупантов. Тогда же генсек отметил: не стоит надеяться, что из-за значительных российских потерь война может закончиться.

Примечательно, что такое количество потерь это более 20 вместе взятых армий стран НАТО или даже численность населения отдельных стран-участниц. Сейчас в составе НАТО только две страны, армии которых больше, чем количество уничтоженных в Украине российских военных:

США – 1 миллион 390 тысяч регулярных военных

Турция – 425 тысяч регулярных военных

Заметим, что это, если учесть именно те данные, которые отметил Йенс Столтенберг. Ведь, согласно данным Генштаба ВСУ, всего в Украине российские войска потеряли почти 428 тысяч. Такая цифра приведена в отчете за 14 марта 2024 года. То есть, если сравнивать с данными украинского Генштаба, потери россиян превысили армию Турции.

Если же принимать во внимание цифры, приведенные в НАТО, то получается, что потери россиян превысили количество военных в, как уже отмечалось, 20 странах Альянса, а именно:

Нидерланды – 35 тысяч регулярных войск, Португалия – 27 тысяч регулярных войск, Бельгия – 26 тысяч регулярных войск, Чехия – 26 тысяч регулярных войск, Болгария – 25 тысяч регулярных войск, Финляндия – 24 тысячи регулярных войск, Венгрия – 23 тысячи регулярных войск, Норвегия – 23 тысячи регулярных войск, Литва – 16 тысяч регулярных войск, Дания – 16 тысяч регулярных войск, Хорватия – 15 тысяч регулярных войск, Словакия – 13 тысяч регулярных войск, Северная Македония – 9 тысяч регулярных войск, Албания – 8 тысяч регулярных войск, Словения – 7 тысяч регулярных войск, Латвия – 6,5 тысяч регулярных войск. Эстония – 4 тысячи регулярных войск, Черногория – 2,5 тысячи регулярных войск, Люксембург – 1 тысяча регулярных военных, Исландия – практически отсутствуют регулярные войска.

Численность этих 20 натовских армий вместе взятых составляет 307 тысяч военных, что все равно меньше, чем количество утраченных Россией солдат, по официальным подсчетам НАТО.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Вооруженные силы Украины, чуть больше, чем через неделю, уничтожили девять Су-34 и Су-35, а также один радиолокационный самолет А-50. Западные СМИ узнали, с чем могут быть связаны потери авиации РФ.