Офіційні цифри зростають: генсек НАТО назвав свіжі втрати Росії в Україні

Втрати росіян на морі та в повітрі дуже суттєві, зазначає генсек

За понад два роки війни в Україні, Росія втратила понад 350 тисяч військових. Такі дані у четвер, 14 березня, навів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Відповідну заяву він зробив під час пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. За словами генсека, Україна показала, що російських військових можна перемогти.

"Росія сплачує дуже високу ціну за незначні здобутки на фронті. Війна Путіна вже коштувала Росії понад 350 тисяч військових втрат на суші", – зазначив Столтенберг, рахуючи вбитих і поранених.

Разом з тим, втрати росіян на морі та в повітрі теж суттєві, підкреслив генсек.

"На морі українські атаки потопили або вивели з ладу значну частину Чорноморського флоту Росії. У повітрі Україна збиває ключові російські об'єкти, зокрема дорогі розвідувальні літаки", – зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, у листопаді минулого року, в НАТО озвучили цифру в 300 тис. вбитих і поранених російських окупантів. Тоді ж генсек зауважив: не варто сподіватися на те, що через значні російські втрати війна може закінчитися.

Примітно, що така кількість втрат це більше, ніж 20 разом узятих армій країн НАТО або навіть кількість населення окремих країн-учасниць. Наразі у складі НАТО лише дві країни, армії яких більші, ніж кількість знищених в Україні російських військових:

США – 1 мільйон 390 тисяч регулярних військових

Туреччина – 425 тисяч регулярних військових

Зауважимо, що це, якщо брати до уваги саме ті дані, що зазначив Єнс Столтенберг. Адже, згідно з даними Генштабу ЗСУ, загалом в Україні російські війська втратили майже 428 тисяч. Така цифра наведена у зведенні за 14 березня 2024. Тобто, якщо порівнювати із даними українського Генштабу, втрати росіян перевищили армію Туреччини.

Якщо ж брати до уваги цифри наведені у НАТО, то виходить, що втрати росіян перевищили кількість військових у, як вже зазначалося, 20 країнах Альянсу, а саме:

Нідерланди – 35 тисяч регулярних військ, Португалія – 27 тисяч регулярних військ, Бельгія – 26 тисяч регулярних військ, Чехія – 26 тисяч регулярних військ, Болгарія – 25 тисяч регулярних військ, Фінляндія – 24 тисячі регулярних військ, Угорщина – 23 тисячі регулярних військ, Норвегія – 23 тисячі регулярних військ, Литва – 16 тисяч регулярних військ, Данія – 16 тисяч регулярних військ, Хорватія – 15 тисяч регулярних військ, Словаччина – 13 тисяч регулярних військ, Північна Македонія – 9 тисяч регулярних військ, Албанія – 8 тисяч регулярних військ, Словенія – 7 тисяч регулярних військ, Латвія – 6,5 тисячі регулярних військ. Естонія – 4 тисячі регулярних військ, Чорногорія – 2,5 тисячі регулярних військ, Люксембург – 1 тисяча регулярних військових, Ісландія – фактично відсутні регулярні війська.

Чисельність цих 20 натівських армій разом узятих становить 307 тисяч військових, що все-одно менше, ніж кількість втрачених Росією солдатів, за офіційними підрахунками НАТО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Збройні сили України, трохи більше, ніж за тиждень, знищили дев’ять Су-34 та Су-35, а також один радіолокаційний літак А-50. Західні ЗМІ дізналися, з чим можуть бути пов’язані втрати авіації РФ.