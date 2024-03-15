Росіяни намагаються прорвати оборону під Авдіївкою: Сирський прийняв ряд рішень

Ворог декілька діб поспіль кидає в бій штурмові підрозділи

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Авдіївський напрямок фронту. Він повідомив, що тут противник зосередив основні зусилля.

Про це Сирський написав у Facebook. За його словами, на Авдіївському напрямку ворог вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону наших військ у смугах трьох бригад, щоденно кидаючи в бій штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку.

"Наступальні дії противника підтримуються інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням FPV дронів і дронів зі скидами. Авіація противника періодично завдає ударів КАБами з відстані 40-50 км, артилерійські позиції та основні елементи бойового порядку прикриваються засобами РЕБ", — підкреслив головком.

Сирський зазначив, що в цих умовах найбільш ефективним способом ведення оборони є знищення бронетехніки та штурмових груп піхоти противника вогнем артилерії, діями бронегруп, комплексним застосуванням ударних безпілотних систем різних типів, захист від ворожих дронів своїх підрозділів засобами РЕБ у поєднанні зі знищенням пунктів управління ворожими БПЛА ударами ракетних систем і вогнем артилерії.

"Саме організації і забезпеченні цих питань була присвячена моя робота. Спільно з командирами розглянули оптимальні варіанти дій наших військ, маневр резервами, забезпечення боєприпасами та іншими матеріальними засобами. Були вжиті всі необхідні заходи для зміцнення оборони та організації постійної взаємодії між всіма елементами оперативної побудови на цьому напрямку. Продовжуємо роботу. Слава Україні", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що незважаючи на досить складну обстановку на всій лінії фронту, ЗСУ вдалося запустити процес ротацій та заміни частин та підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї.