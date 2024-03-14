Обстановка складна, але: Сирський порадував новинами військових, які довго перебувають на передку

ЗСУ вдалося запустити процес ротацій

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прибув на Запорізький напрямок фронту. Він працює у бригадах, які тримають оборону на цій ділянці.

Про це Сирський написав у Facebook. Головнокомандувач заявив, що оперативна ситуація в цьому районі знаходиться під контролем ЗСУ.

Також він зазначив, що росіяни продовжують атакувати позиції Сил оборони України у районах Роботино, Вербово. Однак без особливого успіху.

"Бойові дії характеризуються численним застосуванням дронів усіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів. За таких обставин ударні безпілотні системи поступово стають основною ударною зброєю сухопутних підрозділів у загальновійськовому бою", — заявив він.

Головнокомандувач додав, що за таких умов надійний захист українських військовослужбовців можуть забезпечити лише сучасні та потужні засоби РЕБ. При цьому їхня роль і значення постійно зростає.

"Протистояння дронів та РЕБ вийшло на перший план і тільки той, хто перший зможе домогтися відриву від супротивника у цьому змаганні, матиме шанс на перемогу", — додав він.

Сирський заявив, що незважаючи на досить складну обстановку на всій лінії фронту, ЗСУ вдалося запустити процес ротацій та заміни частин та підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї.

"Це дозволить стабілізувати обстановку та позитивно вплине на морально-психологічний стан наших воїнів. У ході роботи ухвалив усі необхідні рішення для підвищення бойових можливостей наших бригад", — резюмував Сирський.

Раніше "Телеграф" писав про те, що військовий та засновник підрозділу "Хартія" Всеволод Кожем’яко розповів про особливості характеру Олександра Сирського. За його словами, він ніколи не чув, щоб головнокомандувач кричав, але навіть спокійним тоном він здатний "прибити до підлоги".