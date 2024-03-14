Обстановка сложная, но: Сырский порадовал новостями военных, что долго находятся на передке

ВСУ удалось запустить процесс ротаций

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прибыл на Запорожское направление фронта. Он работает в бригадах, которые держат оборону на этом участке.

Об этом Сырский написал в Facebook. Главнокомандующий заявил, что оперативная обстановка в этом районе находится под контролем ВСУ.

Также он отметил, что россияне продолжают атаковать позиции Сил обороны Украины в районах Работино, Вербово. Однако без особого успеха.

"Боевые действия характеризуются многочисленным применением дронов всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов. При таких обстоятельствах ударные беспилотные системы постепенно становятся основным ударным оружием сухопутных подразделений в общевойсковом бою", — заявил он.

Главнокомандующий добавил, что в таких условиях надежную защиту украинских военнослужащих могут обеспечить только современные и мощные средства РЭБ. При этом их роль и значение постоянно растет.

"Противостояние дронов и РЭБ вышло на первый план и только тот, кто первый сможет добиться отрыва от противника в этом соревновании, будет иметь шанс на победу", — добавил он.

Сырский заявил, что несмотря на довольно сложную обстановку на всей линии фронта, ВСУ удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи на переднем крае.

"Это позволит стабилизировать обстановку и положительно повлияет на морально-психологическое состояние наших воинов. В ходе работы принял все необходимые решения для повышения боевых возможностей наших бригад", — резюмировал Сырский.

Ранее "Телеграф" писал о том, что военный и основатель подразделения "Хартия" Всеволод Кожемяко рассказал об особенностях характера Александра Сырского. По его словам, он никогда не слышал, чтобы главнокомандующий кричал, но даже спокойным тоном он способен "прибить к полу".