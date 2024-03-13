Торкнулося майже кожної сім'ї: у скількох українців близькі воюють чи воювали на фронті

41% опитаних припускають, що й самі можуть стати ветераном у майбутньому

Майже кожен українець серед близьких має тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року. Це число значно зросло з вересня 2023 року.

Про це свідчать дані нового опитування від Соціологічної групи "Рейтинг". Згідно з ними, кількість українців, які мають близьких, хто воював чи воює, становить 70% з усього опитаних. У вересні 2023 року таких було 65%. Крім того, 55% опитаних зазначили, що серед їхніх близьких та рідних є ті, хто брав участь у військових діях на території України з 2014 по 2021 рік.

При цьому 41% опитаних припускають, що можуть і самі стати ветераном у майбутньому, 53% — протилежної думки. Найчастіше про можливість стати ветераном говорили жителі західних регіонів, наймолодші респонденти, чоловіки, які мають родичів та ближніх, які воювали з 2014 року та зараз воюють.

Для довідки: опитування Соціологічної групи "Рейтинг" було проведене 2-5 березня 2024 року серед 1000 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки росіян мають близьких чи знайомих, які загинули на війні.