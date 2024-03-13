Затронуло почти каждую семью: у скольких украинцев близкие воюют или воевали на фронте

41% опрошенных предполагают, что и сами могут стать ветераном в будущем

Почти у каждого украинца среди близких есть те, кто воевал или воюет на фронте, начиная с 24 февраля 2022 года. Это число значительно выросло с сентября 2023-го.

Об этом свидетельствуют данные нового опроса от Социологической группы "Рейтинг". Согласно им, число украинцев, у которых есть близкие, кто воевал или воюет, составляет 70% из всего опрошенных. В сентябре 2023 года таких было 65%. Кроме того, 55% опрошенных отметили, что среди их близких и родных есть участвовавшие в военных действиях на территории Украины с 2014 по 2021 год.

При этом 41% опрошенных предполагают, что могут стать ветераном в будущем, 53% — противоположного мнения. Чаще всего о возможности стать ветераном говорили жители западных регионов, самые молодые респонденты, мужчины, имеющие родственников и ближних, которые воевали с 2014 года и сейчас воюют.

Для справки: опрос Социологической группы "Рейтинг" был проведен 2-5 марта 2024 среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько россиян имеют близких или знакомых, погибших на войне.