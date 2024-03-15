Россияне пытаются прорвать оборону под Авдеевкой: Сырский принял ряд решений

Враг несколько суток подряд бросает в бой штурмовые подразделения

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Авдеевское направление фронта. Он сообщил, что здесь противник сосредоточил основные усилия.

Об этом Сырский написал в Facebook. По его словам, на Авдеевском направлении враг уже несколько суток пытается прорвать оборону наших войск в полосах трех бригад, ежедневно бросая в бой штурмовые подразделения на технике и в пешем порядке.

"Эти действия противника поддерживаются интенсивным огнем артиллерии и активным применением FPV дронов и дронов со сбросами. Авиация противника периодически наносит удары КАБами с расстояния 40-50 км, артиллерийские позиции и основные элементы боевого порядка прикрываются средствами РЭБ", — подчеркнул главком.

Сырский отметил, что в этих условиях наиболее эффективным способом ведения обороны является уничтожение бронетехники и штурмовых групп пехоты противника огнем артиллерии, действиями бронегрупп, комплексным применением ударных беспилотных систем разных типов, защита от вражеских дронов своих подразделений средствами РЭБ в сочетании с уничтожением пунктов управления вражескими БПЛА ударами ракетных систем и огнем артиллерии.

"Именно организации и обеспечению этих вопросов была посвящена моя работа. Совместно с командирами рассмотрели оптимальные варианты действий наших войск, маневр резервами, обеспечение боеприпасами и другими материальными средствами. Были приняты все необходимые меры по укреплению обороны и организации постоянного взаимодействия между всеми элементами оперативного построения на этом направлении. Продолжаем работу. Слава Украине", — говорится в сообщении.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что, несмотря на достаточно сложную обстановку на всей линии фронта, ВСУ удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, длительно выполняющих боевые задания на переднем крае.