Под Купянском временное затишье: что происходит на фронте (карта)

Оккупанты пытаются выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра

За прошедшие сутки, 14 марта, на фронте произошло 76 боевых столкновений. Российские оккупанты пытались пробить оборону украинских защитников, однако безуспешно.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки совершен один безуспешный штурм позиций наших войск.

"В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. При поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск", — говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 5 атак противника в районах Богдановки Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские воины отразили 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненько, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском ВСУ сдерживали оккупантов в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Водяного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении армия РФ 7 раз атаковала позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Роботиного и западнее Вербового Запорожской области.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра", — добавили в Генштабе.

Ранее "Телеграф" сообщил, что президент России Владимир Путин заявил, что страна-агрессор якобы готова к переговорам по Украине. Однако, подчеркнул диктатор, они должны проходить с учетом захваченных РФ территорий и с гарантами для Москвы.