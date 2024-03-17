Прошел Иловайск и Херсон: в Днепре попрощались с командиром полка "Цунами", погибшим в Одессе

Защищал Украину с 2014 года

Командир полка "Цунами" бригады Нацполиции "Лють" Александр Гостищев, погибший в результате ракетного удара по Одессе 15 марта, был похоронен в Днепре. 41-летний полицейский был родом из этого города, там проживали его родственники и друзья.

Боевой путь Александр Гостищев начал еще в 2014 году, когда вступил в батальон "Днепр". Он выполнял задачи в Донецкой области, и именно благодаря удачной работе его батальона удалось вывести украинских военных из Иловайска, о чем сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Александр Гостищев похоронен в Днепре

После полномасштабного вторжения России Гостищев продолжил защищать свою Родину. Он был назначен на должность командующего сводным батальоном полиции Одесской области "Цунами".

Впоследствии, в 2023 году, на базе батальона был создан штурмовой полк с тем же названием. Он вошел в состав бригады "Лють". Бойцы "Цунами" принимали участие в боях по разным направлениям, в том числе вблизи таких населенных пунктов Донецкой области:

Майорск

Курдюмовка;

Бородянка.

Они также освободили село Клещиевка под Бахмутом. Александр Гостищев проявил себя как смелый защитник.

Глава Нацполиции Иван Выговский поблагодарил мать героя. Он выразил соболезнования и пообещал поддерживать семью.

"Он всегда вел за собой людей. Днепр, Львовщина, Одесщина, населенные пункты прифронтовых областей — здесь он жил, работал, защищал, здесь его знают и любят. К сожалению, война забирает лучших", — сказал Выговский.

Многие пришли попрощаться с Гостищевым

На похоронах подавляющее число людей было в форме

Людям тяжело сдержать слезы

Александра Гостищева провели в последний путь

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский наградил Гостищева в ноябре 2022 года орденом Богдана Хмельницкого. Командир полка "Цунами" освобождал Херсон от российских захватчиков.

Ракетный удар по Одессе 15 марта

Во время вражеского обстрела погиб 21 человек. Еще 74 пострадавших были госпитализированы. Среди погибших был Александр Гостищев, еще несколько силовиков и чиновников.

Погиб также бывший заместитель городского головы Сергей Тетюхин, покинувший должность и мобилизовавшийся в ряды ВСУ. В тот же день из-за российского удара оборвалась жизнь Дмитрия Абраменко, заместителя начальника ГУНП.

Среди жертв также фельдшер подстанции ЭМД №5 Сергей Ротару. Он погиб во время выполнения профессиональных обязанностей из-за повторного вражеского обстрела.

Ранее "Телеграф" писал, чем Россия обстреляла Одессу 15 марта. Смертоносная ракета была запущена с территории временно оккупированного Крыма.