На крупнейшем кладбище Одессы становится больше могил после российского обстрела: репортаж "Телеграфа"

Кладбище усеяно украинскими флагами, которыми обозначают могилы погибших бойцов

После мощнейшего российского обстрела Одессы 15 марта, в результате которого погиб 21 человек, кладбище на окраине города увеличивается. Видно, как на нем копают несколько свежих могил.

На кадрах, которые запечатлел корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, Западное кладбище. На нем уже немало мест вечного упокоения украинских бойцов.

Над могилами развеваются украинские флаги, на сине-желтых венках — последние прощальные слова родных и близких. Вскоре венков и крестов станет еще больше, ведь только за пятницу 15 марта россияне убили 21 человека, среди которых фельдшер скорой помощи и двое спасателей ГСЧС.

Свежие могилы

Копают свежие могилы

Кладбище с высоты

На кладбище увеличивается свежая могила

Отметим, что Западное кладбище — крупнейшее кладбище Одессы, площадь которого составляет более 200 гектаров.

Венок на одной из могил

Мужчина, комающий могилы, переводит дух

Добавим, что пострадали от российских обстрелов 75 человек. Напомним, что удар россиян пришелся по курортному району и частным домам Одессы. После первых взрывов на место попадания прибыли спасатели и медики. Когда они оказывали помощь пострадавшим, россияне нанесли повторный удар.

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит место российской атаки в Одессе на следующий день после обстрела — 16 марта.