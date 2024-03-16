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Разрушенные дома, обломки, цветы. "Телеграф" побывал на месте ракетного удара по Одессе (репортаж)

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
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Автор
Коммунальщики ликвидируют последствия российской атаки Новость обновлена 16 марта 2024, 16:33
Коммунальщики ликвидируют последствия российской атаки. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

К месту попадания приносят цветы и лампадки

Одесса, которая в пятницу, 15 марта, потерпела удар российскими ракетами "Искандер-М", приходит в себя понемногу от ужаса трагедии. На месте попадания продолжается ликвидация последствий обстрела.

А в память о погибших люди приносят цветы и лампадки в разрушенные дома. Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте трагедии.

По состоянию на первую половину субботы известно, что число погибших достигло 21 человека, а пострадало 75 человек. Удар россиян пришелся по курортному району и частным домам Одессы.

Цветы и лампадки на месте попадания
Разрушенный коттеджный дом

На фото видно, что вокруг места попадания нет ни одного дома, который не был бы изуродован. Работники коммунальных служб и граждане, чье жилье пострадало, разбирают завалы и пытаются привести в порядок дома.

Разрушения на месте попадания
Коммунальные службы ликвидируют последствия обстрела
Коммунальные службы ликвидируют последствия обстрела
Обломки домов
Коммунальные службы ликвидируют последствия обстрела
Коммунальные службы ликвидируют последствия обстрела
Люди приводят в порядок дома
Пострадали многие частные домовладения

После первых взрывов на место попадания прибыли спасатели и медики. Когда они оказывали помощь пострадавшим, россияне нанесли повторный удар. В общей сложности пострадало 75 человек, погиб 21 человек, среди которых один медик и двое сотрудников ГСЧС.

Коммунальные службы ликвидируют последствия обстрела
В домах значительные разрушения
Изувечье здание в результате обстрела
Изуродованное авто

Этот удар был самым трагичным для Одессы, ведь в результате обстрелов погибло и пострадало рекордное количество людей. На первых кадрах после вражеских попаданий было видно, что тела погибших после этого страшного происшествия лежали прямо посреди улицы, а на дорогах кое-где были лужи из крови.

Ранее "Телеграф" писал, что Офис президента, в том числе его руководитель Андрей Ермак, отреагировал на трагедию в Одессе. По его словам, Россия еще раз показывает, что воюет с гражданскими украинцами в то время, когда не может обеспечить безопасность людям на собственной территории. Кремлевский режим не может получить ничего на фронте, поэтому бьет по самым уязвимым целям.

Теги:
#Одесса #Взрыв #Обстрел #Искандер-М