"Режим терроризма": у Зеленского отреагировали на утренний обстрел Одессы

В результате атаки ранены 46 человек

Утренний обстрел Одессы 15 марта, в результате которого по состоянию на 15:00 уже 14 погибших, в очередной раз всколыхнул Украину. Офис президента, в том числе его руководитель Андрей Ермак, отреагировал на трагедию.

Он назвал действия России террором и слабостью. Об этом Ермак написал в Telegram.

"Российский террор Одессы — это признак слабости врага", — отметил глава ОП.

По его словам, Россия еще раз показывает, что воюет с гражданскими украинцами в то время, когда не может обеспечить безопасность людям на собственной территории. Кремлевский режим не может получить ничего на фронте, поэтому бьет по самым уязвимым целям.

Ермак назвал власть РФ режимом терроризма и террориста.

Напомним, что в пятницу утром в Одессе прогремели взрывы, в результате ракетной атаки пострадала гражданская инфраструктура. Пока известно уже о 14 погибших, среди которых медик и спасатель. Ранены по меньшей мере 46 человек, и среди них еще семь работников ГСЧС.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия нанесла массированный удар по важным объектам в Харьковской области.