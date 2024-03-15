В Одессе стремительно растет количество жертв ракетного удара России

Среди раненых семеро спасателей

Утром в пятницу, 15 марта, в Одессе прогремел ряд взрывов в результате ракетного удара России. Число жертв возросло уже до 14 человек.

Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер. По его данным, ранены 46 человек.

"В результате российской ракетной атаки погибли 14 человек, среди которых местные жители, медик и спасатель", — пишет глава ОГА.

Среди раненых, по данным Кипера, местные жители и семь сотрудников ГСЧС.

"Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Все соответствующие службы ликвидируют последствия вражеской атаки. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян", — пишет глава ОГА.

Он также подчеркнул, что завтра, 16 марта, в Одессе и области будет объявлен траур.

По данным генпрокурора, повреждена гражданская инфраструктура, а именно жилые дома, хозяйственные постройки и автотранспорт.

Ранее "Телеграф" писал, что под Купянском временное затишье, но оккупанты продолжают атаковать другие направления.