В Белгороде снова громко: россиян просят не выходить из домов, а на улицах находят странные обломки (фото, видео)

Официально местные власти пока никак не прокомментировали, что происходит в городе

В российском Белгороде, где добровольцы РДК и легиона "Свобода России" проводят свою операцию, снова звучат взрывы. Сообщается, что есть пострадавшие.

Видео взрывов над городом днем 14 марта опубликовали в российском Telegram-канале Baza. В небе над городом виднеются следы от ракет.

Взрывы прозвучали в российском городе днем около 15:30. Слышали их в районе улицы Зеленая Поляна. Пророссийские Telegram-каналы сообщают, что из-за якобы обстрела города пострадали два человека, но официальной информации нет.

Также в сети публикуют видео, на котором слышны взрывы, но не ясно — это "прилеты" или работа российской ПВО. Люди после услышанного резко кинулись прятаться по домам.

У некоторых жителей Белгорода из-за взрывов повылетали стекла, в том числе и на балконах.

Напомним, что бойцы РДК и легиона "Свобода России" уже несколько дней проводят операции в Белгородской области. Накануне они обратились к властям российского приграничного города и призвали эвакуировать местное население, но никто этого делать не стал.

Губернатор Белгородской области пока никак не прокомментировал взрывы над Белгородом и следы от ракет в небе. Вместо этого он заявил, что в селе Глотово Грайворонского дрон-камиказде якобы ВСУ "атаковал движущийся автомобиль". Двое мужчин, по его словам, пострадали — у одного контузия, а у другого контузия и осколочное ранение руки. Они доставлены в ЦРБ. Также он заявил, что в регионе объявлена "ракетная опасность" и попросил местных жителей не подходить к окнам или же спрятаться в убежище.

В сети также заявляют, что после следов ракет в небе на улицах находят непонятные обломки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в России в ночь на 14 марта были слышны взрывы в нескольких городах. Пострадали населенные пункты в Белгородской и Курской областях.