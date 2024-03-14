У Білгороді знову гучно: росіян просять не виходити з будинків, а на вулицях знаходять дивні уламки (фото, відео)

Офіційно місцева влада поки що ніяк не прокоментувала, що відбувається в місті

У російському Білгороді, де добровольці РДК та легіону "Свобода Росії" проводять свою операцію, знову лунають вибухи. Повідомляється, що є постраждалі.

Відео вибухів над містом вдень 14 березня опублікували у російському Telegram-каналі Baza. У небі над містом видніються сліди від ракет.

Вибухи пролунали у російському місті вдень близько 15:30. Чули їх у районі вулиці Зелена Поляна. Проросійські Telegram-канали повідомляють, що через нібито обстріл міста постраждало двоє людей, але офіційної інформації немає.

Також у мережі публікують відео, на якому чути вибухи, але не ясно – це "прильоти" чи робота російської ППО. Люди після почутого різко кинулися ховатися по хатах.

У деяких жителів Білгорода через вибухи повилітали шибки, в тому числі й на балконах.

Нагадаємо, що бійці РДК та легіону "Свобода Росії" вже кілька днів проводять операції у Білгородській області. Напередодні вони звернулися до влади російського прикордонного міста та закликали евакуювати місцеве населення, але ніхто цього робити не став.

Губернатор Білгородської області поки що ніяк не прокоментував вибухи над Білгородом і сліди від ракет у небі. Натомість він заявив, що в селі Глотове Грайворонського дрон-каміказді нібито ЗСУ "атакував автомобіль, що рухається". Двоє чоловіків, за його словами, постраждали — в одного контузія, а в іншого — контузія та осколкове поранення руки. Вони доставлені до ЦРЛ. Також він заявив, що в регіоні оголошено "ракетну небезпеку" і попросив місцевих жителів не підходити до вікон або сховатися в укритті.

У мережі також заявляють, що після слідів ракет у небі на вулицях знаходять незрозумілі уламки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Росії в ніч на 14 березня було чути вибухи у кількох містах. Постраждали населені пункти у Білгородській та Курській областях.