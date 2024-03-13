Потери все же есть? Роспропаганда массово удаляет посты об ударе по зданию ФСБ в Белгороде

Видео прилета уже распространилось по сети

Российские пропагандисты начали массово замалчивать обстрел здание управления ФСБ в Белгородской области. Новости об утреннем ударе БПЛА стали массово пропадать со всех российских площадок.

Так, например, издание ТАСС целых два раза редактировало свой пост в Telegram. Сначала, пропагандисты писали, что пострадавших якобы нет, а потом эту информацию убрали, оставив только саму новость об обстреле. Но уже вскоре даже её решили подчистить.

Аналогичным образом поступили и другие российские паблики и СМИ, однако в большинстве случаев они даже ничего не редактировали, а просто сразу удаляли посты.

Впрочем, интернет помнит все, и эти посты, как можно увидеть выше, можно найти без труда. Также без труда можно увидеть и видео самого прилета.

Проанализировав кадры с помощью карт, можно легко установить, что прилет по ФСБшникам, вероятнее всего, таки был.

Напомним, что в сети обратили внимание на важный момент при ударе по Белгородской области 12 марта. OSINT-исследователи указали, что удар беспилотников по местной фабрике побыл осуществлен не со стороны украинской границы, а со стороны территории РФ.