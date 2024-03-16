Самая масштабная трагедия с начала войны: в Одессе выросло число жертв российского удара

Погибли двое сотрудников ГСЧС

Утром в пятницу, 15 марта, Россия атаковала Одессу ракетами. Удар стал самым массовым по числу жертв с начала полномасштабной войны России против Украины, по состоянию на первую половину субботы, количество погибших достигло 21 человека.

"Сегодня в больнице от тяжелого ранения погиб еще один работник ГСЧС, еще одна жертва вчерашнего российского удара по Одессе", — сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Он добавил, что ранения получили более 70 человек. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер назвал имя скончавшегося утром в субботу спасателя. Это — 39-летний Виталий Алимов. В ГСЧС уточнили, что Виталий Алимов — водитель-пожарный. Медики делали все возможное, но спасти спасателя не удалось.

Вице-мэр Одессы Светлана Бедрега заявила, что всем пострадавшим от российской атаки 15 марта город выплатит компенсацию в размере 50-100 тыс. гривен, в зависимости от травм и вне зависимости от того, где человек прописан. Похороны погибших тоже будут за счет мэрии.

Напомним, около 11 часов 15 марта россияне нанесли ракетный удар по курортному району и частным домам Одессы. На место прибыли спасатели и медики. Когда они оказывали помощь пострадавшим, россияне нанесли повторный удар. Всего пострадало 75 человек, погиб 21 человек, среди которых один медик и двое сотрудников ГСЧС.

Ранее "Телеграф" сообщал, что среди жертв российского террора — фельдшер Сергей Ротару. Он один из первых приехал на помощь пострадавшим.

Мы также писали, что фотография одного из раненых спасателей ГСЧС, пострадавшего в результате ракетного удара по Одессе, облетела сеть. Его имя – Александр Донцов. Он прибыл на место происшествия, чтобы вместе с другими ликвидировать последствия террористического удара РФ, когда враг повторно нанес ракетный удар.