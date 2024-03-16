Зруйновані будинки, уламки, квіти. "Телеграф" побував на місці ракетного удару по Одесі (репортаж)

До місця влучань приносять квіти та лампадки

Одеса, яка у пʼятницю, 15 березня, зазнала удару російськими ракетами "Іскандер-М", оговтується потроху від жаху трагедії. На місці влучання продовжується ліквідація наслідків обстрілу.

А в памʼять про загиблих люди приносять квіти та лампадки до зруйнованих будинків. Фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці трагедії.

Станом на першу половину суботи відомо, що кількість загиблих досягла 21 людини, а постраждало 75 осіб. Удар росіян прийшовся по курортному району та приватним будинкам Одеси.

Квіти та лампадки на місці влучання

Зруйнований котеджний будинок

На фото видно, що навколо місця влучання немає жодного будинку, який не був би понівеченим. Працівники комунальних служб та громадяни, чиє житло постраждало, розбирають завали та намагаються привести до ладу будинки.

Руйнування на місці влучання

Комунальні служби ліквідують наслідки обстрілу

Комунальні служби ліквідують наслідки обстрілу

Уламки будинків

Комунальні служби ліквідують наслідки обстрілу

Комунальні служби ліквідують наслідки обстрілу

Люди приводять до ладу будинки

Постраждало чимало приватних домоволодінь

Після перших вибухів на місце влучання прибули рятувальники та медики. Коли вони надавали допомогу постраждалим, росіяни завдали повторного удару. Загалом постраждало 75 осіб, загинула 21 особа, серед яких один медик та двоє співробітників ДСНС.

Комунальні служби ліквідують наслідки обстрілу

У будинках значні руйнування

Понівечина будівля внаслідок обстрілу

Понівечене авто

Цей удар був найтрагічнішим для Одеси, адже внаслідок обстрілу загинула та постраждала рекордна кількість людей. На перших кадрах після ворожих влучань було видно, що тіла загиблих після цієї страшної події лежали просто посеред вулиці, а на дорогах подекуди були калюжі з крові.

Раніше "Телеграф" писав, що Офіс президента, зокрема його керівник Андрій Єрмак, відреагував на трагедію в Одесі. За його словами, Росія вкотре показує, що воює з цивільними українцями у той час, коли не може гарантувати безпеку людям на власній території. Кремлівський режим не може здобути нічого на фронті, тому б’є по найуразливішим цілям.