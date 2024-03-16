Наймасштабніша трагедія з початку війни: в Одесі зросла кількість жертв російського удару

Загинули двоє співробітників ДСНС

Вранці у п’ятницю, 15 березня, Росія атакувала Одесу ракетами. Удар став наймасовішим за кількістю жертв з початку повномасштабної війни Росії проти України, станом на першу половину суботи кількість загиблих досягла 21 людини.

"Сьогодні у лікарні від тяжкого поранення загинув ще один працівник ДСНС, ще одна жертва вчорашнього російського удару по Одесі", — повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Він додав, що поранення отримали понад 70 людей. Деякі з них перебувають у тяжкому стані.

Голова Одеської ОВ Олег Кіпер назвав ім’я рятувальника, який помер вранці в суботу. Це — 39-річний Віталій Алимов. У ДСНС уточнили, що Віталій Алимов — водій-пожежний. Медики робили все можливе, але врятувати чоловіка не вдалось.

Віцемер Одеси Світлана Бедрега заявила, що всім постраждалим від російської атаки 15 березня місто виплатить компенсацію у розмірі 50-100 тис. гривень, залежно від травм та незалежно від того, де людина прописана. Похорон загиблих також буде коштом мерії.

Нагадаємо, близько 11 години 15 березня росіяни завдали ракетного удару по курортному району та приватним будинкам Одеси. На місце прибули рятувальники та медики. Коли вони надавали допомогу постраждалим, росіяни завдали повторного удару. Загалом постраждало 75 осіб, загинула 21 особа, серед яких один медик та двоє співробітників ДСНС.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що серед жертв російського терору – фельдшер Сергій Ротару. Він один із перших приїхав на допомогу постраждалим.

Ми також писали, що фотографія одного з поранених рятувальників ДСНС, який постраждав внаслідок ракетного удару по Одесі, облетіла мережу. Його ім’я – Олександр Донцов. Він прибув на місце події, щоб разом з іншими ліквідувати наслідки терористичного удару РФ, коли ворог повторно завдав ракетного удару.