Зеленський після удару по Одесі: "Визначили найуразливіші місця ворога. Жоден теракт не повинен залишатися без відповіді"

Поговорили і про Авдіївський напрямок

У п'ятницю, 15 березня, президент України Володимир Зеленський під час нарад разом з військовими визначив слабкі місця ворога. Саме по них планують бити ЗСУ, щоб відповісти на удар Росії по Одесі й не тільки.

Президент заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського, а також провів нараду з представниками Кабміну, ОПК тощо. Про це він написав у Telegram.

Зеленський зауважив, що Сирський вранці повернувся з Авдіївського напрямку і розповів про ситуацію там, на місці, та на інших ключових ділянках фронту. Виходячи з цієї інформації, на нараді узгодили подальші дії.

Під час зустрічі були присутні начальник ГШ Анатолій Баргилевич, міністр оборони Рустем Умєров, голова СБУ Василь Малюк, начальник ГУР МО Кирил Буданов і заступник Головнокомандувача ЗСУ, відповідальний за напрямок безпілотних систем, Вадим Сухаревський.

"Визначили найуразливіші місця ворога, ті, де ми можемо завдати йому найбільшої шкоди. І будемо завдавати", — зауважив голова держави.

Він також сказав, що чим більше російська держава втрачатиме, чим більшою буде ціна її агресії, тим ближче буде справедливе завершення цієї війни.

Окрім цього Зеленський провів нараду з представниками Кабміну, ОПК та інших відомств щодо виробництва високотехнологічних дронів для проведення цих та майбутніх операцій.

За його словами, Україна має таку зброю, але вона повинна ставати далекобійнішою, масовішою та потужнішою.

"Визначили відповідні завдання та терміни. Жоден російський теракт не повинен залишатися без відповіді", — додав президент.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський провів перемовини з Шольцом. Обговорили подальшу політичну, економічну та оборонну співпрацю.