Без батька залишилися троє дітей: на фронті загинув військовий зі Львівщини

Його життя обірвалося під час стрілецького бою

В боях з російськими окупантами щодня гинуть українські захисники. Цього разу сумна новина прийшла на Львівщину.

В бою з окупантами загинув Щербяк Роман Павлович з села Раденичі Львівської области, повідомили в Мостиській міській раді. Його життя обірвалося під час стрілецького бою поблизу с.Біла Гора Краматорського району Донецької області.

Зазначається, що Роман був вірним військовій присязі, до останнього подиху захищав Батьківщину. Без батька залишилося 3 дітей, дружина — без люблячого чоловіка, а мати — без улюбленого сина.

"Щирі співчуття родині. Вашому смутку складно зарадити, ми усією громадою поділяємо ваш біль. Вічна пам’ять Герою", — йдеться у повідомленні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на фронті загинув ірпінець, що волонтерив в місті під час боїв під Києвом. Чоловік загинув 1 березня від артилерійського обстрілу. Він якраз віз боєприпаси на позицію.