Без отца остались трое детей: на фронте погиб военный со Львовщины

Его жизнь оборвалась во время стрелкового боя

В боях с российскими оккупантами ежедневно гибнут украинские защитники. В этот раз печальная новость пришла во Львовскую область.

В бою с оккупантами погиб Щербяк Роман Павлович из села Раденичи Львовской области, сообщили в Мостиском городском совете. Его жизнь оборвалась во время стрелкового боя вблизи села Белая Гора Краматорского района Донецкой области.

Отмечается, что Роман был верен военной присяге, до последнего вздоха защищал Родину. Без отца осталось 3 детей, жена – без любящего мужа, а мать – без любимого сына.

"Искренние соболезнования семье. Вашей печали сложно помочь, мы всем миром разделяем вашу боль. Вечная память Герою", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте погиб ирпинец, волонтеривший в городе во время боев под Киевом. Мужчина погиб 1 марта от артиллерийских обстрелов. Он как раз вез боеприпасы на позицию.