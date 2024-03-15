Имел орден "За мужество": на фронте погиб военный из Луганщины

Владимир Даценко погиб во время вражеских обстрелов

На фронте погиб украинский воин из Старобельска Владимир Даценко. Ему навеки останется 36 лет.

Он погиб во время вражеских обстрелов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Его жизнь оборвалась 17 февраля 2024 во время исполнения обязанностей военной службы вблизи Клещеевки.

Владимир Даценко был старшим сержантом 3-го Луганского пограничного отряда им. Евгения Пикуса. На службу ушел в 2019 году. До полномасштабного вторжения вместе с побратимами защищал границы Луганской области.

"С 2022 военнослужащий одним из первых стал на защиту Родины. Оборонял родной Старобельск, а затем Северодонецк и Лисичанск. Отмечен наградами "За мужество в охране государственной границы" и орденом за мужество за оборону Бахмута в 2023 году", — пишет Лысогор.

Ранее "Телеграф" сообщил, что на фронте погиб ирпинец, волонтеривший в городе во время боев под Киевом. Мужчина погиб 1 марта от артиллерийских обстрелов. Он как раз вез боеприпасы на позицию.