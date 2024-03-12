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Если военный получил инвалидность или погиб: как семье получить денежную помощь

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Военная техника
Военная техника. Фото РБК-Украина

Сумма начисления для некоторых составит более 2 миллионов

Семья военнослужащего при определенных обстоятельствах может рассчитывать на денежную выплату. Одно из таких начислений будет осуществлено в связи со смертью, гибелью защитника или защитницы, или получение им/ней инвалидности.

В Министерстве ветеранов объяснили, как семьи защитников получить единовременную помощь. А также какие документы нужно собрать и куда обращаться.

Кто может получить единовременную помощь

ОГД предоставляется людям, имеющим удостоверение личности с инвалидностью в результате войны.

Также эта выплата предусмотрена родным военного или военного в случае гибели, смерти или пропажи без вести. В частности говорится о родных:

  • один или один из супругов, если не женился вторично;
  • дети не имеющие своих семей;
  • дети, получившие инвалидность до совершеннолетия – даже если у них уже есть свои семьи;
  • дети, чьи оба родителя погибли или пропали без вести;
  • родители военной или военной;
  • иждивенцы погибшего или пропавшего без вести.

Список документов для помощи и куда их подать

Чтобы получить единовременную денежную помощь в связи с гибелью военнослужащего или военнослужащей, нужно предоставить следующие документы:

  • удостоверение члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины;
  • свидетельства о смерти погибшего (умершего) или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим (объявление его умершим);
  • свидетельство о рождении лица — для выплаты ОГД родителям погибшего (умершего);
  • свидетельство о браке — для выплаты ОГД жене/мужу;
  • паспорт заявителя или уполномоченного лица;
  • свидетельство о рождении ребенка – для выплаты ОГД, ребенку;
  • идентификационный номер или отметка в паспорте гражданина Украины об отказе от его принятия;
  • решение суда об установлении опеки или попечительства над ребенком-сиротой;
  • решение суда или нотариально удостоверенной сделки, подтверждающей факт пребывания заявителя на содержание погибшего (умершего).

Заявитель должен обратиться за выплатой:

  • лично по адресу: Переулок Музейный 12, г. Киев;
  • отправив по почте документы по адресу Минветеранов: переулок Музейный 12, г. Киев 01001;
  • через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Какой размер ОГД

Согласно данным Минветеранов, размер помощи составляет:

Для лиц с инвалидностью в результате войны:

  • I группы – 400 прожиточных минимумов;
  • ІІ группы — 300 прожиточных минимумов;
  • ІІІ группы — 250 прожиточных минимумов.

Для членов семей погибших (умерших, пропавших без вести) защитников и защитниц Украины:

  • 750 прожиточных минимумов.

Размер ОГД определяется исходя из размеров прожиточных минимумов, установленных на 1 января 2024 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто имеет право на пенсию по потере кормильца-военного.

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#Военные #Выплаты военным