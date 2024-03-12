Если военный получил инвалидность или погиб: как семье получить денежную помощь
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Сумма начисления для некоторых составит более 2 миллионов
Семья военнослужащего при определенных обстоятельствах может рассчитывать на денежную выплату. Одно из таких начислений будет осуществлено в связи со смертью, гибелью защитника или защитницы, или получение им/ней инвалидности.
В Министерстве ветеранов объяснили, как семьи защитников получить единовременную помощь. А также какие документы нужно собрать и куда обращаться.
Кто может получить единовременную помощь
ОГД предоставляется людям, имеющим удостоверение личности с инвалидностью в результате войны.
Также эта выплата предусмотрена родным военного или военного в случае гибели, смерти или пропажи без вести. В частности говорится о родных:
- один или один из супругов, если не женился вторично;
- дети не имеющие своих семей;
- дети, получившие инвалидность до совершеннолетия – даже если у них уже есть свои семьи;
- дети, чьи оба родителя погибли или пропали без вести;
- родители военной или военной;
- иждивенцы погибшего или пропавшего без вести.
Список документов для помощи и куда их подать
Чтобы получить единовременную денежную помощь в связи с гибелью военнослужащего или военнослужащей, нужно предоставить следующие документы:
- удостоверение члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины;
- свидетельства о смерти погибшего (умершего) или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим (объявление его умершим);
- свидетельство о рождении лица — для выплаты ОГД родителям погибшего (умершего);
- свидетельство о браке — для выплаты ОГД жене/мужу;
- паспорт заявителя или уполномоченного лица;
- свидетельство о рождении ребенка – для выплаты ОГД, ребенку;
- идентификационный номер или отметка в паспорте гражданина Украины об отказе от его принятия;
- решение суда об установлении опеки или попечительства над ребенком-сиротой;
- решение суда или нотариально удостоверенной сделки, подтверждающей факт пребывания заявителя на содержание погибшего (умершего).
Заявитель должен обратиться за выплатой:
- лично по адресу: Переулок Музейный 12, г. Киев;
- отправив по почте документы по адресу Минветеранов: переулок Музейный 12, г. Киев 01001;
- через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).
Какой размер ОГД
Согласно данным Минветеранов, размер помощи составляет:
Для лиц с инвалидностью в результате войны:
- I группы – 400 прожиточных минимумов;
- ІІ группы — 300 прожиточных минимумов;
- ІІІ группы — 250 прожиточных минимумов.
Для членов семей погибших (умерших, пропавших без вести) защитников и защитниц Украины:
- 750 прожиточных минимумов.
Размер ОГД определяется исходя из размеров прожиточных минимумов, установленных на 1 января 2024 года.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто имеет право на пенсию по потере кормильца-военного.