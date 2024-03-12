Если военный получил инвалидность или погиб: как семье получить денежную помощь

Сумма начисления для некоторых составит более 2 миллионов

Семья военнослужащего при определенных обстоятельствах может рассчитывать на денежную выплату. Одно из таких начислений будет осуществлено в связи со смертью, гибелью защитника или защитницы, или получение им/ней инвалидности.

В Министерстве ветеранов объяснили, как семьи защитников получить единовременную помощь. А также какие документы нужно собрать и куда обращаться.

Кто может получить единовременную помощь

ОГД предоставляется людям, имеющим удостоверение личности с инвалидностью в результате войны.

Также эта выплата предусмотрена родным военного или военного в случае гибели, смерти или пропажи без вести. В частности говорится о родных:

один или один из супругов, если не женился вторично;

дети не имеющие своих семей;

дети, получившие инвалидность до совершеннолетия – даже если у них уже есть свои семьи;

дети, чьи оба родителя погибли или пропали без вести;

родители военной или военной;

иждивенцы погибшего или пропавшего без вести.

Список документов для помощи и куда их подать

Чтобы получить единовременную денежную помощь в связи с гибелью военнослужащего или военнослужащей, нужно предоставить следующие документы:

удостоверение члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины;

свидетельства о смерти погибшего (умершего) или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим (объявление его умершим);

свидетельство о рождении лица — для выплаты ОГД родителям погибшего (умершего);

свидетельство о браке — для выплаты ОГД жене/мужу;

паспорт заявителя или уполномоченного лица;

свидетельство о рождении ребенка – для выплаты ОГД, ребенку;

идентификационный номер или отметка в паспорте гражданина Украины об отказе от его принятия;

решение суда об установлении опеки или попечительства над ребенком-сиротой;

решение суда или нотариально удостоверенной сделки, подтверждающей факт пребывания заявителя на содержание погибшего (умершего).

Заявитель должен обратиться за выплатой:

лично по адресу: Переулок Музейный 12, г. Киев;

отправив по почте документы по адресу Минветеранов: переулок Музейный 12, г. Киев 01001;

через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Какой размер ОГД

Согласно данным Минветеранов, размер помощи составляет:

Для лиц с инвалидностью в результате войны:

I группы – 400 прожиточных минимумов;

ІІ группы — 300 прожиточных минимумов;

ІІІ группы — 250 прожиточных минимумов.

Для членов семей погибших (умерших, пропавших без вести) защитников и защитниц Украины:

750 прожиточных минимумов.

Размер ОГД определяется исходя из размеров прожиточных минимумов, установленных на 1 января 2024 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто имеет право на пенсию по потере кормильца-военного.