Четыре разные выплаты получит семья бойца: при каких обстоятельствах и какие суммы помощи

Есть определенные условия для выплаты

Семья погибшего военного получит определенные выплаты от государства и отдельных городов, где был зарегистрирован боец.

На начисление в размере 5000, 8700, 15000 и 20000 имеют право семьи погибших военных-бахмутян. Эти средства будут выделены из бюджета Бахмутского территориального общества, как говорится на сайт bahmut.in.ua.

Какие выплаты получат родственники погибших в Бахмуте и какие условия

Денежная помощь осуществится:

для участников Революции Достоинства, участников боевых действий, участвовавших в АТО/ООС, защитникам и защитницам Украины при увольнении с военной службы. Предусмотрено оказание помощи в размере до 8,7 тысячи гривен;

семьям погибших/умерших участников АТО/ООС, защитникам и защитницам Украины. Предусмотрена выплата помощи в размере 5 тысяч гривен на члена семьи погибшего (умершего).

членам семей погибших/умерших участников АТО/ООС, защитников и защитниц Украины. Предусмотрено предоставление денежной помощи на человека в размере 15 тысяч гривен;

членам семей погибших/умерших участников АТО/ООС, защитников и защитниц Украины на сооружение надгробий предусмотрено оказание помощи в размере 20 тысяч гривен на человека.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как некоторым военным можно получить 50 тысяч гривен.