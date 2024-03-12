Якщо військовий отримав інвалідність або загинув: як родині отримати грошову допомогу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Сума нарахування для деяких складатиме понад 2 мільйонів
Родина військовослужбовця за певних обставин може розраховувати на грошову виплату. Одне з таких нарахувань буде здійснено у зв’язку зі смертю, загибеллю захисника чи захисниці, або отримання ним/нею інвалідності.
У Міністерстві ветеранів пояснили, як сім'ї захисників отримати одноразову допомогу. А також які документи необхідно зібрати та куди звертатись.
Хто може отримати одноразову допомогу
ОГД надається людям, які мають посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни.
Також ця виплата передбачена рідним військового чи військової у випадку загибелі, смерті чи зникнення безвісти. Зокрема мовиться про рідних:
- один чи одна з подружжя, якщо не одружився вдруге;
- діти які не мають своїх сімей;
- діти, які отримали інвалідність до повноліття – навіть якщо вже мають свої сім’ї;
- діти, чиї обоє батьків загинули чи зникли безвісти;
- батьки військової чи військової;
- утриманці загиблого чи зниклого безвісти.
Список документів для допомоги та куди їх подати
Щоб отримати одноразову грошову допомогу у зв’язку з загибеллю військовослужбовця чи військовослужбовиці, потрібно надати такі документи:
- посвідчення члена сім'ї загиблого Захисника чи Захисниці України;
- свідоцтва про смерть загиблого (померлого) або рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою (оголошення її померлою);
- свідоцтво про народження особи — для виплати ОГД батькам загиблого (померлого);
- свідоцтво про шлюб — для виплати ОГД дружині/чоловікові;
- паспорт заявника або уповноваженої особи;
- свідоцтво про народження дитини — для виплати ОГД, дитині;
- Ідентифікаційний номер або відмітка в паспорті громадянина України про відмову від його прийняття;
- рішення суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою;
- рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджує факт перебування заявника на утримання загиблого (померлого).
Заявник має звернутись по виплату:
- особисто за адресою Провулок Музейний 12, м. Київ;
- надіславши поштою документи на адресу Мінветеранів: провулок Музейний 12, м. Київ 01001;
- через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Який розмір ОГД
Згідно з даними Мінветеранів, розмір допомоги складає:
Для осіб з інвалідністю внаслідок війни:
- І групи — 400 прожиткових мінімумів;
- ІІ групи — 300 прожиткових мінімумів;
- ІІІ групи — 250 прожиткових мінімумів.
Для членів сімей загиблих (померлих, тих, які пропали безвісти) захисників і захисниць України:
- 750 прожиткових мінімумів..
Розмір ОГД визначається виходячи з розмірів прожиткових мінімумів, який було встановлено на 1 січня 2024 року.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто має право на пенсію по втраті годувальника-військового.