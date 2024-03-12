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Якщо військовий отримав інвалідність або загинув: як родині отримати грошову допомогу

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Військова техніка
Військова техніка. Фото РБК-Украина

Сума нарахування для деяких складатиме понад 2 мільйонів

Родина військовослужбовця за певних обставин може розраховувати на грошову виплату. Одне з таких нарахувань буде здійснено у зв’язку зі смертю, загибеллю захисника чи захисниці, або отримання ним/нею інвалідності.

У Міністерстві ветеранів пояснили, як сім'ї захисників отримати одноразову допомогу. А також які документи необхідно зібрати та куди звертатись.

Хто може отримати одноразову допомогу

ОГД надається людям, які мають посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни.

Також ця виплата передбачена рідним військового чи військової у випадку загибелі, смерті чи зникнення безвісти. Зокрема мовиться про рідних:

  • один чи одна з подружжя, якщо не одружився вдруге;
  • діти які не мають своїх сімей;
  • діти, які отримали інвалідність до повноліття – навіть якщо вже мають свої сім’ї;
  • діти, чиї обоє батьків загинули чи зникли безвісти;
  • батьки військової чи військової;
  • утриманці загиблого чи зниклого безвісти.

Список документів для допомоги та куди їх подати

Щоб отримати одноразову грошову допомогу у зв’язку з загибеллю військовослужбовця чи військовослужбовиці, потрібно надати такі документи:

  • посвідчення члена сім'ї загиблого Захисника чи Захисниці України;
  • свідоцтва про смерть загиблого (померлого) або рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою (оголошення її померлою);
  • свідоцтво про народження особи — для виплати ОГД батькам загиблого (померлого);
  • свідоцтво про шлюб — для виплати ОГД дружині/чоловікові;
  • паспорт заявника або уповноваженої особи;
  • свідоцтво про народження дитини — для виплати ОГД, дитині;
  • Ідентифікаційний номер або відмітка в паспорті громадянина України про відмову від його прийняття;
  • рішення суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою;
  • рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджує факт перебування заявника на утримання загиблого (померлого).

Заявник має звернутись по виплату:

  • особисто за адресою Провулок Музейний 12, м. Київ;
  • надіславши поштою документи на адресу Мінветеранів: провулок Музейний 12, м. Київ 01001;
  • через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Який розмір ОГД

Згідно з даними Мінветеранів, розмір допомоги складає:

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни:

  • І групи — 400 прожиткових мінімумів;
  • ІІ групи — 300 прожиткових мінімумів;
  • ІІІ групи — 250 прожиткових мінімумів.

Для членів сімей загиблих (померлих, тих, які пропали безвісти) захисників і захисниць України:

  • 750 прожиткових мінімумів..

Розмір ОГД визначається виходячи з розмірів прожиткових мінімумів, який було встановлено на 1 січня 2024 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто має право на пенсію по втраті годувальника-військового.

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#Військові #Виплати військовим