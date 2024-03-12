Якщо військовий отримав інвалідність або загинув: як родині отримати грошову допомогу

Сума нарахування для деяких складатиме понад 2 мільйонів

Родина військовослужбовця за певних обставин може розраховувати на грошову виплату. Одне з таких нарахувань буде здійснено у зв’язку зі смертю, загибеллю захисника чи захисниці, або отримання ним/нею інвалідності.

У Міністерстві ветеранів пояснили, як сім'ї захисників отримати одноразову допомогу. А також які документи необхідно зібрати та куди звертатись.

Хто може отримати одноразову допомогу

ОГД надається людям, які мають посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни.

Також ця виплата передбачена рідним військового чи військової у випадку загибелі, смерті чи зникнення безвісти. Зокрема мовиться про рідних:

один чи одна з подружжя, якщо не одружився вдруге;

діти які не мають своїх сімей;

діти, які отримали інвалідність до повноліття – навіть якщо вже мають свої сім’ї;

діти, чиї обоє батьків загинули чи зникли безвісти;

батьки військової чи військової;

утриманці загиблого чи зниклого безвісти.

Список документів для допомоги та куди їх подати

Щоб отримати одноразову грошову допомогу у зв’язку з загибеллю військовослужбовця чи військовослужбовиці, потрібно надати такі документи:

посвідчення члена сім'ї загиблого Захисника чи Захисниці України;

свідоцтва про смерть загиблого (померлого) або рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою (оголошення її померлою);

свідоцтво про народження особи — для виплати ОГД батькам загиблого (померлого);

свідоцтво про шлюб — для виплати ОГД дружині/чоловікові;

паспорт заявника або уповноваженої особи;

свідоцтво про народження дитини — для виплати ОГД, дитині;

Ідентифікаційний номер або відмітка в паспорті громадянина України про відмову від його прийняття;

рішення суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою;

рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджує факт перебування заявника на утримання загиблого (померлого).

Заявник має звернутись по виплату:

особисто за адресою Провулок Музейний 12, м. Київ;

надіславши поштою документи на адресу Мінветеранів: провулок Музейний 12, м. Київ 01001;

через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Який розмір ОГД

Згідно з даними Мінветеранів, розмір допомоги складає:

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни:

І групи — 400 прожиткових мінімумів;

ІІ групи — 300 прожиткових мінімумів;

ІІІ групи — 250 прожиткових мінімумів.

Для членів сімей загиблих (померлих, тих, які пропали безвісти) захисників і захисниць України:

750 прожиткових мінімумів..

Розмір ОГД визначається виходячи з розмірів прожиткових мінімумів, який було встановлено на 1 січня 2024 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто має право на пенсію по втраті годувальника-військового.