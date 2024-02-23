Допомогу було збільшено до 5 тис грн: як та де родині військових отримати виплату
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Треба відповідати трьом умовам
Родини військових, які зареєстровані у населених пунктах Івано-Франківської громади, отримають одноразову щорічну грошову допомогу.
Як повідомляють в центрі надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська, для нарахування виплат треба відповідати 3 умовам. Розмір такої допомоги виріс з 3 до 5 тисяч гривень.
Хто може отримати допомогу
Отримати виплати можуть сім'ї військових, зокрема ВПО, які беруть участь у бойових діях.
Умови для отримання грошової допомоги:
- витратити гроші можна тільки на оплату комунальних послуг;
- військовослужбовець повинен мати постійну реєстрацію або статус ВПО в Івано-Франківській громаді;
- відсутність у військовослужбовця статусу УБД і пільг на оплату послуг ЖКГ.
У 2024 році міська влада збільшила розмір допомоги з 3000 грн до 5000 грн.
Як родині отримати гроші та список необхідних документів
Сім'ї військовим для отримання виплат необхідно подати заяву в будь-якому ЦНАПі Івано-Франківської громади та надати такі документи:
- оригінали та копії паспорта та ІПН військовослужбовця, який бере безпосередню участь у бойових діях;
- довідку про участь у бойових діях та оборонних заходах після 24 лютого 2022 року;
- банківські реквізити для переказу грошей.
Варто зауважити, що копії офіційних папірців мають подаватись разом з оригіналом.
Гроші будуть надходити через банк або відділення Укрпошти.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які виплати та допомоги передбачені для військових та їх родин в Івано-Франківській громаді.