Допомогу було збільшено до 5 тис грн: як та де родині військових отримати виплату

Треба відповідати трьом умовам

Родини військових, які зареєстровані у населених пунктах Івано-Франківської громади, отримають одноразову щорічну грошову допомогу.

Як повідомляють в центрі надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська, для нарахування виплат треба відповідати 3 умовам. Розмір такої допомоги виріс з 3 до 5 тисяч гривень.

Хто може отримати допомогу

Отримати виплати можуть сім'ї військових, зокрема ВПО, які беруть участь у бойових діях.

Умови для отримання грошової допомоги:

витратити гроші можна тільки на оплату комунальних послуг;

військовослужбовець повинен мати постійну реєстрацію або статус ВПО в Івано-Франківській громаді;

відсутність у військовослужбовця статусу УБД і пільг на оплату послуг ЖКГ.

У 2024 році міська влада збільшила розмір допомоги з 3000 грн до 5000 грн.

Як родині отримати гроші та список необхідних документів

Сім'ї військовим для отримання виплат необхідно подати заяву в будь-якому ЦНАПі Івано-Франківської громади та надати такі документи:

оригінали та копії паспорта та ІПН військовослужбовця, який бере безпосередню участь у бойових діях;

довідку про участь у бойових діях та оборонних заходах після 24 лютого 2022 року;

банківські реквізити для переказу грошей.

Варто зауважити, що копії офіційних папірців мають подаватись разом з оригіналом.

Гроші будуть надходити через банк або відділення Укрпошти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які виплати та допомоги передбачені для військових та їх родин в Івано-Франківській громаді.