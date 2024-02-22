50 тисяч гривень нараховує ще одне місто: за яких обставин військовому виплатять гроші

Ці кошти особа може витратити на будь-які потреби

Деякі міста Україні за своєю ініціативою виплачують допомогу з метою додаткової мотивації для вступу до лав ЗСУ. Одна з таких нарахувань здійснюється військовим, які зареєстровані в Богодухові, на Харківщині.

Як каже міський голова громади Володимир Бєлий у коментарі для "Слобідський край", сума такої виплати складає 50 тисяч гривень. Рішення про надання допомоги було ухвалено в грудні 2023 року.

За його словами, ці кошти отримають усі місцеві жителі чи ВПО, хто піде на військову службу, як мобілізовані чи за контрактом.

Для нарахування людині треба буде надати підтвердження, що вона пішла служити. Після цього ці кошти військовий отримає на банківську картку.

Бєлий додає, що цю суму боєць може витратити на будь-які свої витрати — спорядження, одяг тощо.

"Це і як заохочення, і як підтримка, аби людина, яка пішла служити, могла вирішити певні питання, поки не отримає першу зарплату", – каже Володимир Бєлий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які виплати, компенсації та грошові допомоги отримають військові, які звільняться зі служби.