50 тысяч гривен насчитывает еще один город: при каких обстоятельствах военному выплатят деньги

Эти средства лицо может потратить на любые нужды

Некоторые города Украины по своей инициативе выплачивают помощи с целью дополнительной мотивации для вступления в ряды ВСУ. Одно из таких начислений осуществляется военным, зарегистрированным в Богодухове, на Харьковщине.

Как говорит городской голова общины Владимир Белый в комментарии "Слободской край", сумма такой выплаты составляет 50 тысяч гривен. Решение о предоставлении помощи было принято в декабре 2023 года.

По его словам, эти средства получат все местные жители или ВПЛ, кто пойдет на военную службу как мобилизованные или по контракту.

Для начисления человеку нужно будет дать подтверждение, что он пошел служить. После этого эти средства военный получит на банковскую карту.

Белый добавляет, что эту сумму боец может потратить на свои расходы — снаряжение, одежду и т.д.

"Это и как поощрение, и как поддержка, чтобы пошедший служить человек мог решить определенные вопросы, пока не получит первую зарплату", — говорит Владимир Белый.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие выплаты, компенсации и денежные помощи получат освободившиеся со службы военные.