Помощь была увеличена до 5 тыс грн: как и где семье военных получить выплату
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Нужно соответствовать трем условиям
Семьи военных, зарегистрированных в населенных пунктах Ивано-Франковской общины, получат единовременную ежегодную денежную помощь.
Как сообщают в центре предоставления административных услуг г. Ивано-Франковска, для начисления выплат нужно соответствовать 3 условиям. Размер такой помощи вырос с 3 до 5 тысяч гривен.
Кто может получить помощь
Получить выплаты могут семьи военных, в частности ВПЛ, участвующих в боевых действиях.
Условия получения денежной помощи:
- потратить деньги можно только на оплату коммунальных услуг;
- военнослужащий должен иметь постоянную регистрацию или статус ВПЛ в Ивано-Франковской общине;
- отсутствие у военнослужащего статуса УБД и льгот по оплате услуг ЖКХ.
В 2024 году городские власти увеличили размер помощи с 3000 грн до 5000 грн.
Как семье получить деньги и список необходимых документов
Семьи военным для получения выплат необходимо подать заявление в любом ЦНАПе Ивано-Франковской общины и предоставить следующие документы:
- оригиналы и копии паспорта и ИНН военнослужащего, принимающего непосредственное участие в боевых действиях;
- справку об участии в боевых действиях и оборонных мероприятиях после 24 февраля 2022;
- банковские реквизиты для перевода денег
Следует отметить, что копии официальных бумажек должны подаваться вместе с оригиналом.
Деньги будут поступать через банк или отделение Укрпочты.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие выплаты и помощи предусмотрены для военных и их семей в Ивано-Франковской общине.