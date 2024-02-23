Помощь была увеличена до 5 тыс грн: как и где семье военных получить выплату

Нужно соответствовать трем условиям

Семьи военных, зарегистрированных в населенных пунктах Ивано-Франковской общины, получат единовременную ежегодную денежную помощь.

Как сообщают в центре предоставления административных услуг г. Ивано-Франковска, для начисления выплат нужно соответствовать 3 условиям. Размер такой помощи вырос с 3 до 5 тысяч гривен.

Кто может получить помощь

Получить выплаты могут семьи военных, в частности ВПЛ, участвующих в боевых действиях.

Условия получения денежной помощи:

потратить деньги можно только на оплату коммунальных услуг;

военнослужащий должен иметь постоянную регистрацию или статус ВПЛ в Ивано-Франковской общине;

отсутствие у военнослужащего статуса УБД и льгот по оплате услуг ЖКХ.

В 2024 году городские власти увеличили размер помощи с 3000 грн до 5000 грн.

Как семье получить деньги и список необходимых документов

Семьи военным для получения выплат необходимо подать заявление в любом ЦНАПе Ивано-Франковской общины и предоставить следующие документы:

оригиналы и копии паспорта и ИНН военнослужащего, принимающего непосредственное участие в боевых действиях;

справку об участии в боевых действиях и оборонных мероприятиях после 24 февраля 2022;

банковские реквизиты для перевода денег

Следует отметить, что копии официальных бумажек должны подаваться вместе с оригиналом.

Деньги будут поступать через банк или отделение Укрпочты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие выплаты и помощи предусмотрены для военных и их семей в Ивано-Франковской общине.