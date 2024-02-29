Виплати родичам зниклих безвісти бійців: юристка пояснила, які документи слід подати у ПФУ

Через ТЦК ця операція проходитиме довше

Родини військових, які зникли безвісти, можуть звернутись до ПФУ для оформлення пенсії через втрату годувальника. На таке нарахування мають право 5 осіб.

Для здійснення виплат особі треба зібрати 4 документи. Про це розповіла для "Телеграфу" відома полтавська адвокатка і волонтерка Світлана Ярошенко.

Список офіційних папірців, які треба зібрати для оформлення пенсії

Свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія;

документи, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з годувальником;

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що засвідчує факт внесення до цього реєстру інформації про безвісне зникнення особи,

витяг з реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та документи про місце проживання (реєстрації).

Юристка наголошує на тому, що членам родини, які мають право на таку виплату, краще самостійно звернутись до Пенсійного фонду України, аніж робити це через ТЦК та СП.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як військовим після поранення отримати всі передбачені виплати від держави. Юристка пояснила весь процес подання заяви на нарахування.